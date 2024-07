Carpineta Fontalpino, Docg Chianti Classico Fontalpino 2021

Il Chianti Classico Fontalpino 2021 profuma di ciliegia matura e viola, con tocchi speziati e tostati. In bocca il sorso è polposo, dai tannini saporiti e dalla fragranza acida continua, terminando in un finale ampio e dai rimandi fruttati. L’azienda dei fratelli Gioia e Filippo Cresti produce ormai da parecchio tempo etichette di confortante continuativa qualità, capaci anche di raggiungere con altrettanta frequenza l’eccellenza assoluta. Questa realtà chiantigiana ha sede a due passi da Montaperti, nella Unità Geografica Aggiuntiva di Castelnuovo Berardenga, nel lembo più a sud della denominazione. Un elemento questo, che insieme ad un’accurata conduzione dei vigneti a biologico, sono 29 gli ettari vitati, e ad un solido lavoro in cantina, determina il carattere dominante dei vini di Carpineta. 100.000 le bottiglie prodotte di media, dalla cifra stilistica compatta e dall’approccio moderno, capaci, sia sul fronte della produzione a denominazione che su quella ad Igt, di esprimere i tratti più caratterizzanti del proprio territorio di provenienza con una fattura ineccepibile, insieme ad una personalità ben leggibile. Vini dal tratto generoso e pieno, in possesso di solide compatte, accompagnate però da tensione e freschezza, e caratterizzati da una maturità del frutto, sempre in primo piano, ben accompagnata da affinamenti sia in legno grande che in barrique, dosati con misura.

(fp)

Copyright © 2000/2024