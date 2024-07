Bettella, Salumi di Maiale Tranquillo®

Negli anni Cinquanta del secolo scorso l’Azienda Agricola della famiglia Bettella è una delle più grandi della provincia di Cremona, con il suo allevamento bovino e annesso caseificio, a cui si aggiunge, quello di galline ovaiole. Non manca nemmeno l’allevamento di suini, ma al tempo, con un peso tendenzialmente marginale. Negli anni Settanta quest’ultima attività si intensifica, fino ad arrivare al 2010 anno della svolta. Il maiale assume un’importanza fondamentale, con un progetto che prevede due anni di allevamento, una stagionatura dei prosciutti per oltre 5, e l’obbiettivo di produrre salumi di altissima qualità, allevando senza fretta, curando i dettagli nelle diverse produzioni e optando per prolungate stagionature. Una prospettiva non industriale, tutta orientata all’eccellenza che origina il Maiale Tranquillo®, marchio registrato, che nasce proprio per dare un nome eloquente ad un prodotto diverso. Con il target dei clienti, focalizzato su una nicchia, dalle botteghe di prestigio all’alta ristorazione stellata.

