Francesco Intorcia Heritage, Doc Sicilia Grillo Vigna di Maestranza 2022

Il Grillo Vigna di Maestranza 2022 profuma di susine, albicocche, fiori di zagara, anice e agrumi su un fondo iodato. In bocca il sorso è dinamico, dal frutto dolce e carnoso che ne caratterizza lo sviluppo e dal finale ampio su toni ancora agrumati e bella nota di congedo salina. Il progetto “Heritage”, di Francesco Intorcia nasce nel 2010 e parte proprio dal senso della parola “eredità”. I suoi vini sono appunto un’eredità che arriva dal lavoro dei nonni e dei genitori, ma anche un’eredità del passato che non va dimenticata. La famiglia Intorcia rappresenta uno dei nomi più significativi nel mondo del Marsala. Dalle botti vecchie lasciate dalle varie generazioni della famiglia, Francesco Intorcia ha iniziato un lavoro di recupero e riscoperta di una tipologia troppo spesso lasciata sullo sfondo, pur rappresentando uno dei pilastri della storia enoica dell’isola, valorizzando un patrimonio liquido, è proprio il caso di dirlo, formato da Marsala di assoluto interesse, di età venerabili alcuni, dall’invecchiamento più moderato altri, con i Vintage, a segnalarsi come un vero e proprio unicum. Un lavoro avviato insieme al padre Antonio, che oggi è espresso da un portafoglio etichette articolato, che mescola tipologie dolci e secche e anche una produzione di vini bianchi e rossi prodotti a partire dalle classiche varietà della Sicilia come il Catarratto, il Grillo e il Nero d’Avola.

