Angelo Negro, Docg Roero Arneis Dosage Zero Blanc de Blancs Giovanni 2018

Questo Metodo Classico è una selezione storica prodotta fin dal 1985 ed è dedicato a Giovanni Negro, pioniere dell’Arneis secco. Pur essendo la famiglia Negro attiva nel settore vitivinicolo da più di trecento anni, è nel Novecento (con Angelo prima e con il figlio Giovanni poi) che la cantina si espande, specializzandosi nei vitigni autoctoni e vinificati con metodi tradizionali. Oggi l’azienda - che dal 2023 si avvale della certificazione europea di sostenibilità Equalitas - produce una media annua di 430.000 bottiglie e conta su settanta ettari di vigneti, distribuiti tra la storica Cascina Perdaudin in Monteu Roero (di cui si trova traccia in un atto notarile del 1670), la cascina San Vittore in Canale, la cascina Basarin in Neive e la Cascina Baudana a Serralunga d’Alba. Il Roero Docg Metodo Classico Giovanni 2018 nasce da uve Arneis in purezza coltivate sulle colline patrimonio Unesco del Roero a 280-320 metri di altezza sul livello del mare, affina sui lieviti con battonnage di sei mesi e altri 53 mesi in bottiglia. Lo spumante si presenta con un perlage fine e consistente e con un color giallo paglierino dai riflessi verdi. A naso il bouquet sprigiona note fresche che rimandano al profumo di fiori bianchi intrecciati ad aromi di frutta, con particolare evidenza della pera con sentori di crosta di pane. Al palato è elegante, sapido ed equilibrato e con una gradevole persistenza.

(Cinzia Meoni)

Copyright © 2000/2024