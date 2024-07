Cà du Ferrà, Liguria di Levante Igp Rosato Magia di Rosa 2023

Cà du Ferrà, azienda vinicola e agriturismo, il cui nome deriva dal dialetto “casa del fabbro” perché in quei luoghi un tempo si ferravano i cavalli, nasce nel 2000 a Bonassola, incantevole borgo della Riviera ligure di Levante. Un’avventura nata dalla passione per la viticultura di Antonio Zoppi e Aida Forgione e raccolta dal figlio Davide e dal marito Giuseppe. Con Davide è arrivata la certificazione biologica dei vigneti, traguardo naturale di una famiglia attenta alla salvaguardia del territorio e alla biodiversità. Per riaccordarsi alle originarie colture viticole, l’azienda punta a riportare alla luce varietà come il Ruzzese, il Rossese Bianco, il Picabon e l’Albarola Kihlgren, presenti fin dall’antichità nelle Cinque Terre e nella Riviera Ligure di Levante e in parte dimenticati nel corso della storia recente. L’azienda propone una selezione di vini innovativa ed esclusiva che combina le caratteristiche enologiche della Riviera ligure di Levante con la cultura personale dei produttori. Tra questi abbiamo scelto per la degustazione Magia di Rosa, un Liguria di Levante Rosato Igp. Nel bicchiere presenta un colore rosa tenue, mentre il profumo si diffonde fine, con note floreali di rosa canina, peonia e gelsomino e note fruttate di piccoli frutti rossi e pesca a polpa bianca; al palato risulta vivace, sapido, armonico e di lunga persistenza. Si abbina bene a pietanze di pesce, carni bianche e pizza.

(Cristina Latessa)

