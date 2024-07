Cesarini Sforza, Doc Trento Brut Aquila Reale 50o Anniversario Riserva 2004

Una riserva invecchiata in cantina per vent’anni come tributo all’artigianalità e alla tradizione, ma anche la dimostrazione di una sfida vinta. È con una bottiglia icona di Aquila Reale che Cesarini Sforza ha celebrato i suoi primi 50 anni di vita. Espressione della vendemmia 2004, il metodo classico è uno Chardonnay in purezza, proveniente da un Cru del vigneto del Maso Sette Fontane in Valle di Cembra a 500 metri di altezza, che supera i confini del tempo. L’Aquila Reale 2004 è “figlia” di un’annata segnata da un inverno piovoso a cui è seguito un clima mite. Nella fase finale della maturazione le uve hanno beneficiato di buone escursioni termiche e sono state raccolte nella prima decade di settembre. Il vino è stato in parte affinato in carati di legno, fino a poco prima del tiraggio avvenuto il 19 maggio 2005. Le 1.200 bottiglie di questa capsule collection hanno riposato poi per 228 mesi in affinamento sur lies, fino alla sboccatura del 2024. Una edizione limitata che la cantina, fondata nel giugno del 1974 veniva fondata dal Conte Lamberto Cesarini Sforza e da altri imprenditori e da fine 2019 passata al gruppo Cavit, ha presentato in anteprima a Trento al Castello del Buonconsiglio. Una bollicina dalla grande complessità olfattiva, che si presenta con delicati sentori di agrume candito arricchiti da note di frutta secca con un perlage fine. La piacevole acidità dona al vino freschezza e lunghezza gustativa.

