Ruggeri, Docg Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut Quartese Limitless

Quartese Limitless è un Prosecco Superiore dal design innovativo estetico e concettuale, dove “Quartese” si rifà ai 4 elementi della natura (fuoco, terra, aria, acqua) e l’iridescenza notturna al quinto elemento immateriale: l’identità di Ruggeri. Il vino possiede profumi di mela e pera con tocchi agrumati, mentre in bocca il sorso è croccante e continuo, dallo sviluppo tendenzialmente sapido e dal finale ben profilato. Attraverso diverse tecniche di stampa e materiali per l’etichetta, Ruggeri si rivela attento alle nuove tendenze del packaging enoico, dove il concept racconta, in veste simbolica, il legame di Ruggeri con il suo territorio, la Valdobbiadene e le sue colline. Il progetto riunisce rinomati partner specializzati nel settore del packaging design: Tonutti Tecniche Grafiche per la stampa, Kurz Luxor per lamine e clichè, Fedrigoni Self-Adhesive per le carte autoadesive e Pozzoli per il secondary packaging, ponendo massima attenzione sull’utilizzo di materiali sostenibili. Ruggeri, fondata nel 1950 a Valdobbiadene, nel 2017 è entrata a far parte del gruppo tedesco Rotkäppchen-Mumm ed oggi l’azienda conta su di una produzione complessiva di 1.700.000 bottiglie, acquistando le uve anche da un centinaio di conferitori di provata affidabilità qualitativa, che coltivano loro vigneti tra Valdobbiadene e Cartizze, in frazioni storiche dell’areale come San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Saccol.

