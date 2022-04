Aldegheri, Docg Amarone della Valpolicella Classico Santambrogio 2017

L'anno scorso la cantina Aldegheri ha festeggiato i 65 anni di attività, tutti legati alla Valpolicella, con qualche incursione recente nei territori del Custoza, del Soave, del Bardolino, del Prosecco e della Doc Trento). I dieci ettari di vigna di proprietà si trovano nella zona classica della denominazione e si uniscono ad altri 42 appartenenti ai conferitori: insieme contribuiscono a superare le 700.000 bottiglie di produzione annua. Vittorio Aldegheri fondò l'azienda nel 1956 e nel 1964 si trasferì col fratello e i cugini a Sant'Ambrogio, dove ancora oggi producono vino coinvolgendo via via le nuove generazioni della famiglia. I vitigni maggiormente vinificati sono i classici della Valpolicella - Corvina, Corvinone, Rondinella e Molinara - ma se ne aggiungono anche altri, come la Dirindella, che curiosamente vinificano in purezza. Sant'Ambrogio si trova nella valle più occidentale del territorio e gode dell'influenza climatica fresca del Monte Baldo, sia di quella mitigante del Lago di Garda. Proprio su queste colline si trova il vigneto da cui proviene l'Amarone Santambrogio, che matura per tre anni in legno, sia botte grande che barrique. L'annata 2017 è molto intenso nei profumi: ciliegia, mora, viola, rose, cenni mentolati e vaniglia si ritrovano anche in bocca, dove il sorso scorre abbastanza bene, grazie ad un tannino diffuso che domina il calore e lascia spazio alla sapidità e alla freschezza.

(ns)

Copyright © 2000/2022