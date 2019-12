Alla Fiera da Ruggero

via G. Scopoli, 9

Indirizzo: via G. Scopoli, 9

Il Ristorante alla Fiera di Verona è attivo dal 1958, a due passi dalla Fiera e dal Centro Storico della città di Giulietta e Romeo, che ha saputo farsi apprezzare sia dai turisti oltre che dagli uomini d’affari. I fratelli Fiorini, Giampietro, Luca e Barbara, propongono una cucina mediterranea a base di pesce di mare con un’ampia scelta di crostacei vivi direttamente dal proprio acquario. L’altissima qualità dei prodotti e la sapienza dello Chef Giampiero, danno vita ad una cucina dai sapori delicati e sopraffini. Alcuni esempi? Per chi ama il crudo, fantasia di crudità di giornata, tartare e/o carpaccio di pesce, ostriche, ricci di mare o tartufi o, tra i cotti, le code di gambero alle erbette, le cozze in rosso e le cappelughe alla griglia, come antipasto. Tra i primi risotto ai frutti di mare, risotto al nero di seppia, spaghetti alla polpa di granchio e la zuppa di pesce. Calamari, scampi o gamberoni alla griglia, frittura, pesce al forno, astice alla Catalana o aragosta ai ferri, tra i secondi.

