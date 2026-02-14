Alla giornalista Alessandra Piubello (I Vini di Veronelli) il premio “Kyle Phillips”

Alessandra Piubello, giornalista, scrittrice, nonché l’unica curatrice donna di una guida di vini pubblicata in Italia, la “Guida Oro I Vini di Veronelli”, e, tra le altre cose, collaboratrice anche di WineNews (per le newsletter di critica enologica “I Vini di WineNews”, settimanale, ed “I Quaderni di WineNews”, mensile), vince il Premio Kyle Phillips, assegnato ieri, a Firenze, a PrimAnteprima, da Aset - Associazione Stampa Enogastroagroalimentare Toscana.

Un premio in memoria del giornalista americano prematuramente scomparso, esperto di vino e amante della Toscana, dove si era trasferito da giovane (ha anche tradotto, negli Anni Novanta del Novecento, la pietra miliare della letteratura enogastronomica, “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, con il titolo “The Art of Eating Well”).

Copyright © 2000/2026