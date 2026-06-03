“Carapace Centenario”: il Sagrantino di Montefalco per i 100 anni dalla nascita di Arnaldo Pomodoro

Un nuovo incontro tra vino & arte - liaison sempre più ricca di case history, come raccontiamo puntualmente su WineNews - prende forma in una bottiglia d’eccezione: nasce “Carapace Centenario”, l’edizione limitata di Sagrantino di Montefalco per il centenario della nascita di Arnaldo Pomodoro che rinnova il dialogo tra produzione artistica e viticoltura. Realizzato in soli 100 esemplari (in formato jeroboam da 3 litri), è firmato dalle Tenute Lunelli per rendere omaggio al grande artista, autore della prima cantina-scultura al mondo per la famiglia Lunelli a Bevagna, nel cuore dell’Umbria, diventata simbolo di un connubio unico tra architettura e paesaggio. L’iniziativa si inserisce nel programma ufficiale promosso dalla Fondazione Arnaldo Pomodoro, e inaugurato il 28 maggio con la mostra “Arnaldo Pomodoro. Una Vita” alle Gallerie d’Italia di Milano, dove, nei giorni scorsi, è stata presentata anche la bottiglia celebrativa, tributo all’artista scomparso nel 2025 ed alla sua visione artistica.

Il protagonista in bottiglia è il Carapace Montefalco Sagrantino Docg 2016, espressione in purezza di un vitigno identitario e interprete di eleganza e longevità, caratteristiche distintive della produzione di Tenute Lunelli. La veste grafica richiama, invece, i tratti iconici della struttura, ideata dal maestro Pomodoro: l’etichetta in rame riproduce il segno ispirato alla cupola del Carapace, mentre il logo del centenario e la chiusura in ceralacca nera rafforzano il carattere esclusivo e prezioso dell’opera.

Con “Carapace Centenario”, le Tenute Lunelli rinnovano il dialogo con il mondo dell’arte e il legame con la Fondazione Arnaldo Pomodoro, nel segno di una visione comune, nata dalla lunga amicizia tra il maestro e la famiglia Lunelli, che unisce bello e buono, creatività e cultura del territorio. Un omaggio ad un artista straordinario ed al suo lascito, che continua a vivere anche attraverso il Carapace.

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