Allegrini, Veronese Igt Rosso La Grola 2021

La Grola rappresenta il sogno di Giovanni Allegrini di creare un vino inimitabile ed è considerata uno dei migliori esempi di blend tra la Corvina, l’uva simbolo della regione della Valpolicella, e l’Oseleta, varietà meno conosciuta che aggiunge colore e dona aromaticità. I vigneti da cui provengono le uve sono esposti a Sud-Est su terreni con suoli prevalentemente calcarei e argillosi. La vendemmia del 2021 è stata caratterizzata da somme termiche significative che hanno contribuito a ottenere un’acidità elevata e una maturazione ottima, con bacche molto ricche di antociani. Dopo la vinificazione in vasche d’acciaio a una temperatura che varia tra i 20 e i 28 gradi centigradi e una fermentazione di quindici giorni con frequenti rimontaggi, il vino è stato affinato in barrique non nuova per un minimo di 16 mesi. Dopo l’assemblaggio, ha riposato per due mesi prima di essere imbottigliato ed è rimasto dieci mesi in bottiglia prima di entrare in commercio. La Grola è un rosso strutturato ma al contempo versatile, che esprime contemporaneamente un carattere solido dato dalla sua struttura tannica, bilanciato da un’acidità rinfrescante e dal frutto maturo. Al naso sprigiona sentori di frutta e fiori come more, ciliegie e violette, seguiti da note di vaniglia, tabacco e cioccolato fondente. I tannini sono presenti e maturi, creando un sorso vellutato con un lungo finale di frutti rossi e neri.

Copyright © 2000/2024