Alois Lageder, Doc Alto Adige Chardonnay Löwengang 2018

Alois Lageder ha ormai assunto un ruolo centrale nel panorama enoico altoatesino, esprimendo con le sue etichette personalità e aderenza territoriale. Un risultato figlio di una visione chiara, che ha trovato un suo primo traguardo nella conversione in biodinamica dei vigneti di proprietà (2003). Fondata nel 1823 e giunta ormai alla sesta generazione, la cantina di Magrè riesce come pochi altri a raccontare quelle che sono le caratteristiche peculiari di un territorio, dall’appeal sempre più crescente. Sono 150 gli ettari vitati, gestiti sia direttamente dalla famiglia Lageder, che da viticoltori di fiducia, tra Magrè, Cortaccia, Termeno e lago di Caldaro, per una produzione che sta intorno al milione di bottiglie. Il portafoglio prodotti comprende sia bianchi che rossi, distribuiti su tre linee differenziate qualitativamente: Vitigni Classici, Composizioni, Capolavori. I vini della Selezione Capolavori, come suggerisce il nome, rappresentano il meglio dell’offerta aziendale. Tra questi, lo Chardonnay Löwengang, ottenuto dai vigneti della Tenuta e fermentato spontaneamente in legno piccolo e grande, dove resta sulle fecce per un anno. La versione 2018 propone un naso fragrante che passa dalle note di pera albicocca e pesca, rifinite da tocchi floreali, burrosi e affumicati. In bocca, il sorso è articolato, con rimandi fruttati e sapidi ad accentuarne ritmo profondità e ritmo.

