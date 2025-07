Il Poggiolino, Docg Chianti Classico Il Classico 2022

L’azienda della famiglia Pacini si affaccia nel variegato scenario del Gallo Nero agli inizi degli anni Settanta del secolo scorso ed oggi può disporre di una superficie complessiva di 25 ettari, suddivisi tra oliveti e bosco, con la quota destinata al vigneto che ne occupa 8. Siamo nel Chianti fiorentino, a cavallo tra l’Unità Geografica Aggiuntiva di San Casciano Val di Pesa e quella di San Donato in Poggio e qui la cantina con sede a Sambuca coltiva in prevalenza Sangiovese, Colorino e Merlot. Insieme alimentano un portafoglio etichette formato dal Chianti Classico annata, il Chianti Classico Riserva, il Chianti Classico Gran Selezione “Le Balze” – due Igt – “Roncaia” e “P” – e il rosato “Rosacarina”, a cui si aggiunge un Vin Santo del Chianti Classico (ottenuto dal tradizionale uvaggio a base di Trebbiano e Malvasia). Le lavorazioni, sia in vigna che in cantina, sono tendenzialmente essenziali, a garanzia di vini dallo stile classicheggiante e dalla cifra ben salda sui toni chiantigiani, con le maturazioni effettuate con un mix tra legni piccoli e grandi. Il Chianti Classico Il Classico 2022 profuma soprattutto di frutta rossa matura con tocchi di scorza d’agrume, erbe aromatiche e fiori. In bocca il sorso è sapido e tendenzialmente caldo, sviluppandosi con buona distensione nonostante un’articolazione tannica piuttosto puntuta e presente. Finale ampio, pulito e lungo, dai ritorni fruttati.

(fp)

