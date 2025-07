Davide Garoglio, Vino Rosato L’Eclettico 2023

Come le persone eclettiche, anche questo vino sfugge alle etichette rigide. Vivace, versatile, brillante e pieno di personalità, L’Eclettico è un rosato rifermentato in bottiglia di Grignolino coltivate in biologico. È il vino di Davide Garoglio, vignaiolo di Villadeati, nel Monferrato alessandrino. Perché “Eclettico”? Perché, come suggerisce il nome, questo rosato si muove con agilità tra mondi diversi: è un vino di territorio, ma anche contemporaneo; è fruttato ma non frivolo, facile da bere ma mai banale. Si ispira a chi, nella vita, non segue una sola strada, ma le incrocia tutte, armonizzandole. Le uve vengono diraspate, pressate delicatamente e macerate per una notte soltanto: per ottenere un rosa intenso e vibrante, ma anche quella delicata trama tannica che lo distingue dai rosati più convenzionali. La fermentazione è spontanea, senza l’aggiunta di lieviti selezionati. E poi, una seconda fermentazione in bottiglia, lo rende leggermente frizzante, vivo, imprevedibile, come la natura da cui proviene. Alla vista è rosa carico, luminoso, con bollicine leggere e irregolari. Al naso regala note di mora, lampone e melograno, con una traccia speziata che ricorda il pepe bianco o il chiodo di garofano. In bocca è fresco, sapido, brillante, con un tocco tannico appena accennato, che lo rende perfetto a tutto pasto, dalla cucina vegetariana a piatti di carne bianca, salumi, pesce azzurro, cucina fusion.

(Fiammetta Mussio)

