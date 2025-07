Sandrone, Docg Barolo Vite Talin 2019

Il Barolo Vite Talin - prodotto per la prima volta con l’annata 2013 e dedicato al precedente proprietario della vigna (Natale, detto Talin) e alla vite particolare di Nebbiolo che vi fu trovata - è vinificato in legno, matura per 3 anni in tonneau e legno grande, infine affina per altri 3 anni di bottiglia. La versione 2019 è raffinata e dall’ampio bouquet aromatico: aromi balsamici e speziati, insieme a piccoli frutti neri, iris, sottobosco autunnale e tabacco, anticipano un sorso austero, ancora segnato dai tannini giovani, ma già ben integrati al frutto e ben dotato di acidità. Luciano Sandrone è stato uno dei pionieri del “nuovo corso” barolista: tra i primi ad introdurre la barrique nel 1979, ha inaugurato un percorso innovativo per quegli anni, diventando apripista per i “Barolo Boys” e per una sana disputa stilistica tra le colline di Langa, capace di innalzare la qualità complessiva del Barolo. I suoi vini - originati dai Cru Cannubi Boschis e Vignane a Barolo, Merli di Novello, in Villero a Castiglione Falletto e a Baudana di Serralunga d’Alba - restano tra i protagonisti del mondo delle aste e, soprattutto, hanno costituito un baluardo di eccellenza per fattura impeccabile ed esecuzioni cristalline, che hanno fatto la storia enoica più recente delle Langhe. Oggi, l’azienda, dove sono impegnati anche il fratello Luca e la figlia Barbara, conta su 27 ettari per 1.200.000 bottiglie complessive.

