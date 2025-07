DaV Café Louis Vuitton - Milano

via Monte Napoleone, 2

La proposta gastronomica del ristorante DaV Vuitton di Milano è curata dagli chef Chicco e Bobo Cerea del ristorante Da Vittorio, tre stelle Michelin. Al centro il concetto di Casual Fine Dining che invita gli ospiti a condividere i piatti con gli altri commensali. Si servono solo piatti italiani ma non manca mai un riferimento giocoso all’immaginario Louis Vuitton. Uno dei piatti tipici della tradizione milanese, l’ossobuco accompagnato dal risotto allo zafferano, presenta il riso giallo sagomato a forma di fiore del Monogram di Louis Vuitton. Lo stesso approccio viene riservato ad alcune verdure e a certi frutti. L’attenzione alla materia prima è assoluta e gli ingredienti sono rigorosamente stagionali, con l’approvvigionamento locale prevalente. Il burro proviene da malghe delle montagne bergamasche e il sugo del celebre pacchero è composto da diverse varietà di pomodoro, che cambiano a seconda della stagione: dal pomodoro in vaso coltivato in Puglia, al cuore di bue, fino al pomodoro giallo del Vesuvio.

