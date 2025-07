Pomona, Docg Chianti Classico Gran Selezione Vigna Pomona L’Omino 2021

Tre sono le tappe fondamentali di Pomona: il 1890, quando Giovanni Bandino Bandini compra la fornace Riccieri e la trasforma in azienda agricola; il 1982, quando il nipote Enzo e la moglie Inge provano a ripartire con il recupero di due vecchi vigneti; infine il 2007, quando la loro figlia Monica rinuncia al suo ambulatorio di veterinaria per dedicarsi all’azienda. Siamo a Castellina in Chianti, nella parte più meridionale della Uga: Monica Raspi vive qui dal 1991 e da subito imposta la conduzione agronomica verso il biologico, certificato ufficialmente dal 2012. Gli ettari vitati sono sei, coltivati sul crinale orientale della collina e attorniati da boschi, piante e ruscelli che mitigano il clima. Ci sono anche olivi piantati a bassa intensità e un orto, con galline e api. Un microcosmo considerato e rispettato; distillato in vini che riflettono ogni spigolosità e ogni garbo di tutte le annate. Sei in tutto, le etichette: il Chianti Classico annata, la Gran Selezione, un Sangiovese e un Cabernet Sauvignon in purezza, infine un Trebbiano e un rosato da Sangiovese. La Gran Selezione proviene da una particella di Vigna Pomona, L’Omino appunto, che matura per poco più di 2 anni fra botte grande e cemento. La versione 2021 profuma di ciliegia ed erbe di campo, di pepe e cenni scuri di goudron, mentre in bocca l’aderenza iniziale rilascia fitte sensazioni carnose, dolci e piccanti, balsamiche e amaricanti.

