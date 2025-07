Croce di Febo, Doc Rosso di Montepulciano Appovento 2022

Anche nella denominazione del Nobile di Montepulciano non mancano realtà produttive saldamente ancorate ad una produzione artigianale. È il caso di Croce di Febo, di proprietà della famiglia Vincenti-Comitini, che nasce all’inizio del Nuovo Millennio sulla strada che porta a Sant’Albino, concentrando su due distinti siti produttivi i propri vigneti: quello di Vigna La Pietra, posto nella Pieve di Valardegna, e quello di Vigna Cappucini, posto nella Pieve di Sant’Albino. Nella superficie vitata aziendale, che si estende per poco più di 4 ettari, si coltivano le varietà classiche della zona: Sangiovese in testa, ma anche Canaiolo, Ciliegiolo, Colorino e Syrah, insieme alle varietà a bacca bianca Malvasia, Trebbiano, Canaiolo Bianco e Grechetto, allevate in biologico e biodinamico. In cantina le operazioni sono tendenzialmente essenziali, con un’alternanza di vari materiali per i recipienti destinati alla maturazione dei vini: si usa infatti sia l’acciaio che il legno, ma anche cemento e coccio pesto. Il Rosso di Montepulciano Appovento 2022 non aggiunge o concentra, ma piuttosto sottrae. Vinificato e maturato in terracotta, cocciopesto e cemento, possiede un profilo olfattivo diretto, che rimanda a profumi di piccoli frutti rossi, erbe di campo e pietra focaia. In bocca il sorso è saporito, ritmato e succoso, dallo sviluppo continuo e dal finale ben proporzionato, che torna sul frutto e la pietra focaia.

(fp)

