La Roccaia, Docg Vernaccia di San Gimignano 2024

La Roccaia si trova nel comprensorio della denominazione della Vernaccia di San Gimignano, l’unica enclave a vocazione bianchista della Toscana. Una piccola realtà produttiva che gioca, come molto spesso accade a queste latitudini, la sua partita commerciale attraverso la sinergia tra l’ospitalità offerta nel proprio agriturismo e la vendita delle bottiglie nella città delle torri, nota per il suo notevole flusso turistico. L’azienda condotta da Franco Ricci, conta su 17 ettari a vigneto, coltivati a Vernaccia di San Gimignano, Chardonnay, Trebbiano, Malvasia, San Colombano, Sangiovese, Canaiolo, Merlot e Cabernet Sauvignon. Ed in cantina le vinificazioni sono condotte in acciaio con le maturazioni prevalentemente effettuate in barrique. Oltre all’immancabile Vernaccia di San Gimignano, declinata nella versione annata e nella selezione “Le Postine”, la cantina con sede in località Santa Maira produce un Vin Santo del Chianti uno spumante Metodo Classico, un Chianti Colli Senesi e tre Igt (uno da uve a bacca bianca e due ottenuti da vitigni a bacca rossa). La Vernaccia di San Gimignano 2024, che alla vista appare di colore giallo paglierino tenue e brillante, profuma di mandorla fresca e erbe di campo, con tocchi leggermente agrumati a rifinitura. In bocca il sorso è fragrante ben proporzionato, dallo sviluppo continuo e dal finale agile e ancora caratterizzato da tocchi fruttati e agrumati.

(fp)

Copyright © 2000/2025