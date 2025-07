Marchesi Ginori Lisci, Toscana Igt Rosso Castello Ginori 2013

L’azienda vitivinicola Marchesi Ginori Lisci, di proprietà della famiglia che ha fondato l’omonima e rinomata manifattura di porcellane, si trova nell’entroterra della Val di Cecina, a sud-ovest di Volterra. Nata nel 1999 con l’impiantazione dei primi vigneti, oggi può contare su una superficie vitata di 16 ettari. Le varietà allevate in biologico sono in prevalenza il Merlot, il Petit Verdot, il Cabernet Sauvignon, il Sangiovese, il Syrah, il Viognier e il Vermentino, che producono sei etichette aziendali: il “Virgola”, Vermentino in prevalenza, il Montescudaio Doc Merlot “Campordigno”, il Montescudaio Doc Cabernet Sauvignon “Macchion del Lupo”, il “Castello Ginori” (uvaggio a base di Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Petit Verdot), il Syrah in purezza “Poderi Nuovi” e il rosato “Bacìo” (Syrah e Merlot). Lo stile dei vini ha un approccio modernista, che passa da un invecchiamento prevalente in legni piccoli, da una ricerca della maggiore maturità possibile del frutto, e dalla pienezza e dolcezza del sorso. Tutti elementi ben presenti nel Castello Ginori 2013, maturato per 12 mesi in barrique e tonneau. I suoi profumi rimandano alla frutta rossa matura, al fieno e alle erbe aromatiche, con tocchi speziati, mentolati e tostati. In bocca, il sorso è caldo e avvolgente, dallo sviluppo intenso scandito da una trama tannica fitta, terminando in un finale lungo dai ritorni fruttati dai lampi boisé.

