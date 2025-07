Argiano, Doc Rosso di Montalcino 2023

Ha il profumo di un rossetto, il Rosso di Montalcino 2023 di Argiano: lampone, vaniglia e talco salgono dal calice supportate da un buon grado alcolico (l’etichetta riporta 14,5% volume). Lentamente evolve e si aggiungono note di frutta rossa in confettura e di macchia mediterranea. Il sorso è sapido e pieno, materico; torna il calore, bilanciato da una buona vena acida, che insieme allungano il finale generoso di ciliegia e pepe nero. Un Sangiovese effettivamente “complesso ma identitario”, come lo definisce la stessa azienda, prodotto a partire dai vigneti di proprietà più alluvionali. In totale Argiano può contare su 60 ettari di vigneto piantati per lo più a Sangiovese, ma anche Merlot, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot; su 10 ettari di olivi e restanti 55 ettari lasciati in buona parte a bosco. La scelta di Argiano è di mantenere il più possibile alta la biodiversità dell’azienda e l’equilibrio dell’ecosistema, anche per far fronte all’emergenza climatica in corso. Questa intenzione si traduce in scelte agronomiche che tendono a rafforzare le piante, proteggere la vitalità del suolo e non danneggiare i microrganismi che lo abitano. Per questo privilegiano le azioni fisiche rispetto a quelle chimiche in vigna, mentre in cantina l’uso di legno grande per la maturazione del vino ha sostituito quello piccolo, per rallentare il più possibile il processo ossidativo che il clima oggi tende a facilitare.

(ns)

