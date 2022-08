Altemasi, Doc Trento Brut Blanc de Noirs 2017

Il Blanc de Noirs è una tipologia che, specie nel recente passato, sta riscuotendo un interesse sempre più crescente. Quello della produzione di Metodo Classico con Pinot Nero in purezza è, peraltro, un fenomeno in ascesa anche nella patria delle bollicine più famose al modo, dove le sottozone più vocate per la coltivazione di questa varietà sembrano aver trovato una stagione di rilancio significativo. Il Blanc de Noir di Altemasi è ottenuto dalle uve allevate nei pendii della Valle di Cembra e resta sui suoi lieviti per oltre 36 mesi. La versione 2017 ha spuma persistente e perlage continuo. Al naso, si susseguono toni di piccoli frutti rossi, tocchi di crosta di pane, mandorla appena tostata e cenni di cioccolato. In bocca, il sorso è fragrante e intenso, con sfumature agrumate via via più accentuate che ne definiscono anche il finale. Fiore all’occhiello della produzione Cavit, uno dei colossi della cooperazione vinicola trentina, Altemasi si è ormai collocata stabilmente tra le migliori Maison della spumantistica locale. Cavit nasce nel 1950 come cantina sociale ed oggi è top player nel panorama enologico nazionale (tecnicamente, si tratta di una cooperativa di secondo livello, ovvero una cooperativa di cooperative, ognuna delle quali ha i propri soci conferitori e può produrre vini utilizzando lo specifico marchio aziendale), rappresentando il 65% della produzione vinicola trentina.

