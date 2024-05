Altemasi, Doc Trento Brut Gran Cuvée

Dalla cantina Altemasi, fiore all’occhiello della produzione di Cavit - storico consorzio trentino che riunisce undici cantine sociali del territorio, per un totale di oltre 5.250 viticoltori - uscirà a fine maggio l’Altemasi Trentodoc Gran Cuvée. Protagonista della nuova etichetta, lo Chardonnay: vitigno di riferimento nella produzione di Metodo Classico Trentodoc. Altemasi Gran Cuvée è il risultato di una selezione di vini riserva di tre annate distinte: la 2018, la 2019 e la 2020. Le uve utilizzate provengono dalla Valle di Cembra, dalle colline di Trento e dall’Altopiano di Brentonico. I vini riserva che compongono Altemasi Gran Cuvée vengono vinificati e conservati in legno durante il primo anno, nel secondo anno subiscono un affinamento in acciaio, e poi un ulteriore anno di maturazione in cemento. Al naso spiccano i profumi di agrumi e marzapane, mentre in bocca il sorso è cremoso e persistente, dalla carbonica ben dosata e dal finale fragrante, caratterizzato da una delicata nota di anice a congedo. Cavit è nome di punta del comparto vitivinicolo italiano, rappresentando una realtà esemplare di Consorzio di secondo grado. Situata a Ravina di Trento, Cavit può contare su un’area vitata pari a oltre il 60% dell’intera superficie vitata trentina, producendo un ampio e variegato ventaglio di etichette, con un fatturato consolidato di oltre 267 milioni di euro nell’esercizio 2022-2023.

(fp)

Copyright © 2000/2024