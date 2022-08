Ama Terra, Marche Igt Syrah Il Topo 2020

“Il Topo” è l’ultimo nato tra i vini (Piceno Superiore “Ama”, Offida Passerina “Pietra”, “Renè”, Sangiovese e Offida Pecorino “Aquilone”) della Bio Fattoria Sociale “Ama Terra”, brand marchigiano nato da una delle costole de La Cooperativa Sociale Onlus “Ama Aquilone” (dedita all’accoglienza di persone “fragili”), fondata nel 1983. Più che un marchio, Ama Terra è un progetto etico e di vita che parte dal rispetto dell’uomo e del territorio e che si fonda sull’idea dell’importanza del lavoro quale mezzo per elevare la dignità umana. Era il 2010 quando la cooperativa ha avviato un sistema di agricoltura biologica, che potesse coinvolgere gli ospiti della comunità terapeutica Ama Aquilone attraverso l’acquisizione di competenze di orticoltura, viticultura, apicoltura e preparazione di trasformati biologici ed allevamento. Nel 2013 nasce il marchio Ama Terra, che oggi produce ortaggi freschi e trasformati, di olio, farine, vino, miele e polline, ecosostenibili e certificati, promuovendo il consumo cosciente, la salvaguardia del territorio e delle sue coltivazioni oltre all’etica sociale del lavoro, dando un’opportunità di lavoro per persone considerate “a basso potere contrattuale”. Il Topo 2020, Syrah in purezza, profuma di vaniglia e cardamomo, poi cassis, amarena, cacao e lievi accenni di confettura di lamponi. Dal sapore deciso, corposo, caldo ma non pesante, ha finale di grande lunghezza.

