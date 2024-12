Amaracmand, Rubicone Igt Sangiovese Perimea 2023

L’azienda vinicola Amaracmand è una realtà produttiva romagnola nata nel 2013 a Villagrande di Monecopiolo, in terra di Montefeltro, alle pendici del Monte Carpegna, ed è animata dai coniugi, Marco Vianello e Tiziana Matteucci. È qui che nell’800 sorgeva la Fattoria del paese di Sorrivoli, sostentamento per tutta la comunità circostante, insieme al suo pozzo, che oggi è tornato alla sua funzione originaria. E da qui è ripartita un’altra storia enoica fortemente orientata alla sostenibilità ambientale: i vigneti sono allevati in biologico su suoli sabbiosi e argillosi con sedimenti tufacei, con un appezzamento risalente al 1964, impiantato a Sangiovese e ad Albana. Gli interventi in campo sono all’insegna della massima attenzione all’impatto ambientale ma anche in cantina si usa lo stesso rigore. Per adesso, i vini prodotti sono lo spumante “Madame Titì”, ottenuto da un uvaggio a base di Bombino Bianco, Trebbiano, Albana e Orchetto; il rosso “Imperfetto”, blend a base di Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah e Alicante, maturato in acciaio e in parte in tonneau per 4 mesi; infine il rosso “Perimea”, Sangiovese in purezza maturato per sei mesi in acciaio. La sua versione 2023 possiede aromi di ciliegia e more, con tocchi di melograno e sottobosco. In bocca il sorso è scorrevole e godibile, dal tannino vivace che segna uno sviluppo dinamico, terminando in un finale ampio e ancora fruttato.

(fp)

