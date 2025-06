Anche il corso sul vino si fa online (ma con degustazione guidata in diretta)

Un format di apprendimento inusuale per il settore, che integra lezioni online e momenti di degustazione guidata in diretta: a settembre torna #Vinodentro, il percorso didattico by Onav - Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino che comprende un’innovativa Tasting Box con 20 campioni di vino in arrivo dai diversi territori italiani. Un progettoin 21 lezioni in cui l’esperienza pratica si intreccia con la conoscenza teorica.

Settembre è il mese in cui tutto riparte: riprendono i ritmi quotidiani, ma anche la voglia di fare qualcosa per sé. È il tempo giusto per riaccendere l’entusiasmo, rimettersi in gioco e lasciarsi ispirare da nuove passioni. È in questo spirito che torna #Vinodentro, il corso di digital learning che trasforma il classico “back to school” in un invito a viaggiare nel mondo del vino, comodamente da casa propria. Composto da 21 lezioni articolate tra teoria, pratica e degustazioni guidate, di cui 15 lezioni teoriche disponibili in modalità e-learning asincrona, che permettono di studiare in completa autonomia, seguendo i propri tempi. A queste si aggiungono 5 degustazioni in diretta, condotte da docenti Onav che accompagnano i partecipanti nella scoperta dei profili sensoriali di vini selezionati. Fondamentale per l’esperienza è la Tasting Box, un kit degustazione che viene recapitato direttamente a casa di ogni studente: un cofanetto contenente 20 campioni di vino da 50 ml, rappresentativi di diverse tipologie e territori italiani, e una bottiglia in formato commerciale. Un modo unico per unire studio e piacere, consentendo ai partecipanti di mettere subito in pratica quanto appreso, rendendo ogni lezione tangibile e coinvolgente.

Per seguire il corso non serve vivere in una grande città o avere una formazione tecnica pregressa. È sufficiente una connessione, la curiosità e la voglia di imparare, esplorare e divertirsi, e così la cultura del vino esce dai confini tradizionali, diventando un’esperienza inclusiva, accessibile e alla portata di tutti.

“Con #Vinodentro vogliamo portare la cultura del vino ovunque, anche nei luoghi più piccoli, dove spesso le opportunità di formazione sono limitate - dichiara Vito Intini, Presidente Onav - questo corso nasce per abbattere le distanze e rendere il sapere enologico davvero accessibile a tutti, coniugando il rigore didattico Onav con un’esperienza coinvolgente, flessibile e moderna. È un invito ad avvicinarsi al vino con passione e consapevolezza, ovunque ci si trovi”.

L’iscrizione al corso include la tessera Onav valida per un anno e il riconoscimento del livello Wine Connoisseur. #Vinodentro offre, inoltre, la possibilità di fare un passo in più: integrando il percorso con due lezioni in presenza presso la propria delegazione territoriale, è possibile ottenere la certificazione ufficiale di Assaggiatore Onav, superando l’esame finale.

