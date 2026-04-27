Ita Airways brinda ancora con Aneri, per farsi ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo

Da anni, il Prosecco, con le sue diverse anime, è la locomotiva dei consumi e delle esportazioni del vino italiano. Ed ora prende letteralmente il volo, visto che la compagnia di bandiera del Belpaese, Ita Airways, in una nota ufficiale, annuncia il rafforzamento della partnership con Aneri, uno dei grandi nomi del vino veneto, Amarone della Valpolicella e Prosecco in testa, guidato da Giancarlo Aneri, manager ed imprenditore i cui vini sono stati protagonisti tante volte nei calici delle cosiddette “tavole del potere” (come abbiamo raccontato anche recentemente), e tante altre regalate ai grandi della Terra (ultimo caso recente la bottiglia di Amarone con l’etichetta disegnata dal grande artista Mimmo Paladino, donata da Papa Leone XIV al Presidente francese Emmanuel Macron).

“Ita Airways rafforza - si legge nella nota - la collaborazione con Aneri, marchio di prestigio nel panorama enologico internazionale. Da aprile, ai passeggeri in classe Business su tutti i voli di Ita Airways, è servito il Prosecco Aneri, contraddistinto da un gusto armonico, asciutto e giustamente sapido: è un ulteriore passo in avanti che consolida la partnership tra la compagnia aerea e l’azienda vinicola veronese, siglata con la comune volontà di trasformare il viaggio in una esperienza di gusto da ricordare. I prodotti enologici di Aneri sono già presenti da dicembre 2025 nelle due vip room delle Lounge dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, Hangar Lounge e Piazza di Spagna, per arricchire l’esperienza in sala con un tocco esclusivo, ma al contempo semplice e genuino. Una scelta che riflette la comune attenzione per la qualità e il l’impegno costante verso standard elevati”, spiega la compagnia di bandiera del Belpaese, Ita Airways.

“È per me motivo di grande orgoglio poter offrire ai passeggeri della nostra classe Business i prodotti di Aneri, eccellenza italiana di assoluto valore nel settore enologico - ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e dg Ita Airways - in quanto Aneri incarna valori quali passione, autenticità, sostenibilità e attenzione verso la tradizione e il territorio, princìpi che Ita Airways desidera promuovere a bordo dei propri voli e nelle proprie Lounge. Inoltre, solo due realtà d’eccellenza come Ita Airways e Aneri, unite dall’obiettivo di rendere tangibile e autentica l’associazione con l’Italian Lifestyle e la condivisione di valori forti, possono offrire esperienze di viaggio memorabili, caratterizzate da prodotti originali e dalla forte personalità”. “Questa collaborazione con Ita Airways, portavoce dell’eccellenza italiana nel mondo, rappresenta per Aneri un traguardo di grande valore”, ha sottolineato Giancarlo Aneri, ceo Cantina Aneri.

E con la partnership con l’azienda Aneri, Ita Airways, conclude la nota, “riafferma la propria volontà di offrire non solo servizi di viaggio, ma esperienze in grado di emozionare, ispirare e creare un legame duraturo con il cliente, all’insegna dei valori di ospitalità, stile e cultura che contraddistinguono l’Italia nel mondo. Questa collaborazione, inoltre, incarna pienamente la missione di Ita Airways di porsi come ambasciatrice dell’eccellenza italiana nel mondo”. Partendo dal vino.

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