Dalla terra al cielo, i vini di Cantine Lento sono volati con Papa Leone XIV in Africa

Non solo terra, ma anche cielo: Rosa di Lento e il Magliocco di Cantine Lento hanno portato l’eccellenza vitivinicola calabrese, servite a bordo del volo papale, nel viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Africa, contesto in cui la selezione enologica risponde a criteri di rappresentanza e qualità. Una conferma dell’eccellenza calabrese, ma anche del suo crescente riconoscimento sulla scena internazionale.

“Essere stati sulla tavola del Santo Padre - spiega una nota della cantina calabrese - è un riconoscimento che va oltre il valore tecnico del vino: un tributo alla costanza della famiglia Lento nella valorizzazione dei vitigni storici e nella tutela del paesaggio agricolo calabrese”. Ma è anche un segnale di come il vino possa farsi ambasciatore culturale, capace di raccontare un territorio nei contesti più simbolici.

Le etichette di Cantine Lento erano già state scelte nel 2021 per il volo di Papa Francesco in Iraq, oggi fanno parte del menù di bordo anche di Papa Leone XIV, e lo hanno accompagnato durante il viaggio apostolico più lungo dalla sua proclamazione, tra Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale. Si tratta di due etichette che raccontano, con sfumature diverse, l’eleganza e la forza del terroir di Lamezia Terme, dove la cantina è da anni impegnata in un lavoro di recupero e valorizzazione dei vitigni autoctoni, coniugando identità territoriale e visione contemporanea, in un’area, quella della piana di Lamezia, sempre più al centro di un rinnovato interesse per la viticoltura del Sud. Due vini che incarnano le anime della produzione: da un lato la spinta innovativa, dall’altro la profondità della tradizione. “La selezione operata per il volo papale premia due anime della nostra produzione - racconta Manuela Lento - il Rosà di Lento è l’ultima raffinata novità della cantina: un rosato moderno e vibrante che cattura la luce del Mediterraneo, capace di coniugare freschezza floreale e una struttura sapida e persistente. E il Magliocco in purezza, l’orgoglio della tradizione: un rosso identitario che esprime il carattere nobile del vitigno autoctono per eccellenza, lavorato con una maestria che ne esalta l’eleganza dei tannini e la profondità aromatica”. Due etichette che, dal cuore della Calabria, arrivano così a raccontare il territorio anche nei contesti più simbolici, dove il vino è identità e linguaggio.

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