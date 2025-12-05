Ancora per il Collio: 5 aziende agricole del Friuli si uniscono in nome della solidarietà

Sono 5 aziende agricole del Friuli Venezia Giulia, che hanno deciso di allearsi in nome della solidarietà: Borgo del Tiglio, Valentino Butussi, che ha deciso di mettere i vendita i suoi vini alluvionati, imperfetti fuori ma ancora impeccabili da bere, Casa Riz, Molino Tuzzi e Martissima mettono a disposizione bottiglie e prodotti tipici per sostenere le vittime delle calamità naturali che hanno colpito il Collio il 17 novembre, devastando campi, attività, strutture e abitazioni.
Una maniera per trasformare i regali di Natale in un gesto concreto di aiuto, con l’acquisto di vini del territorio e farine artigianali di alta qualità. Un dono che non è solo un pensiero, ma un gesto tangibile di vicinanza: per ulteriori informazioni si possono contattare direttamente le singole aziende.
Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il territorio, causando due vittime - con pioggia incessante, frane, case travolte e strade interrotte - anche il Consorzio di Tutela dei Vini Collio, nei giorni scorsi, aveva deciso di aprire un conto corrente dedicato alla calamità, per sostenere chi ha perso vigne, lavoro, casa, e in alcuni casi i ricordi di una vita.
