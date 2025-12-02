Butussi, nel Collio colpito dal maltempo, mette in vendita i “vini alluvionati” per ripartire

Dopo l’apertura di un conto corrente per un aiuto diretto, immediato, trasparente e interamente destinato alle realtà colpite dall’ondata di maltempo nel Collio, dove alluvioni e frane hanno causato due vittime, la tragedia più grande, da parte del Consorzio dei Vini del Collio - con il quale, WineNews, ha fatto il punto sulle conseguenze per uno dei territori più importanti d’Italia, e di riferimento nel mondo grazie, in particolare, ai suoi vini bianchi (come abbiamo raccontato in un video, che riproponiamo) - anche le aziende lanciano le loro iniziative solidali. È il caso di Butussi, a Corno di Rosazzo, che ha deciso di mettere in vendita i suoi “vini alluvionati” (online e con spedizione gratuita), esternamente imperfetti, ma dai sapori e profumi ancora impeccabili, come spiega la stessa cantina, che ha creato un progetto solidale ad hoc.

Butussi racconta come a Corno di Rosazzo e nei territori limitrofi sono scesi quasi 300 millimetri di pioggia in poche ore. “La nostra azienda, il nostro magazzino, i nostri campi sono stati sommersi dalle acque di due fiumi. 65.000 bottiglie di vino erano sott’acqua, 40.000 sono state salvate, le altre andranno lavate e riettichettate”, per un aiuto solidale al territorio.

