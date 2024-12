Andre Lorentz, Aop Alsace Grand Cru Kirchberg De Barr Gewürztraminer Clos Zisser Monopole 2020

Siamo nel regno della famiglia Helfrich: Les Grand Chais de France, uno dei più grandi gruppi vinicoli francesi, presente in Borgogna e a Bordeaux, nello Jura e Lanquedoc-Roussillon, in Provenza e nel Rodano, nella Valle della Loira e, appunto, in Alsazia. Qui nel 2016 hanno comprato il Domain che si era formato dalla fusione delle proprietà di Madame Klipfel con quelle di Monsieur Lorentz: le origini più antiche delle proprietà risalgono al 1824, 200 anni proprio quest’anno. Nel tempo l’azienda ha preso il nome della Madame, mentre il nome del Monsieur è una linea di vini, che comprende questo Gewürztraminer, proveniente dal Clos Zisser: compreso nel Grand Cru Kirchberg, sono 3,8 ettari acquistati dal nonno di Madame Klipfel nel 1830 e da allora in monopolio completo alla Maison. Su tutto il Grand Cru Kirchberg, il domaine possiede 9 ettari, mentre il totale degli ettari aziendali sono 45, a conduzione biologica dal 2023 e coltivati a Riesling, Pinot Grigio, Moscato, Pinot Nero, Sylvaner, Pinot Bianco, Savagnin Rosé, Chardonnay e, appunto, Gewürztraminer. La versione 2020 del Clos Zisser profuma dolcemente di pesca gialla, petali di rosa, pepe bianco, salvia, iodio, cedro candito e una nota morbida burrosa. In bocca torna la morbidezza glicerica, è leggermente amaricante, sapido e dolce lungo tutto il palato, riproponendo toni fruttati e iodati, con un leggero richiamo balsamico finale.

