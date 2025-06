Andrea Bocelli porta le sue etichette in tour nella Napa Valley (con un’esclusiva edizione limitata)

Dalla Toscana alla California nel segno del made in Italy, tra grandi vini e musica: Andrea Bocelli, il più famoso tenore al mondo, porta le etichette della sua cantina Bocelli1831 (la famiglia Bocelli produce vini da quasi tre secoli nella sua tenuta a Lajatico in Toscana. Dal 2011 ha deciso di ampliare, per la prima volta, la propria produzione, stringendo partnership con altri produttori per gestire vigneti e produzioni in ulteriori aree geografiche di eccellenza enologica, ndr) nella Napa Valley, in un evento esclusivo - “Bocelli’s Weekend in Napa” (20-22 giugno) - che mette insieme una cena vip, concerti privati, un’asta di beneficenza e la preziosa edizione limitata di un nuovo vino, “Andrea Bocelli 2023 Sentinel Ridge Estate Cabernet Sauvignon”, in formato magnum e autografato dal cantante. Intanto Alpemare, lo stabilimento balneare a Forte dei Marmi, in Versilia, dal 2017 di proprietà di Bocelli e di sua moglie Veronica Berti, si conferma “Best Beach Italia” 2025: un indirizzo esclusivo, frequentato da celebrities e contraddistinto da un lusso raffinato e discreto, tra cabine vintage, tende di design, grandi piatti - firmati dallo chef Mirko Caldino - ed una ricchissima wine list. Dal 20 al 22 giugno, il tenore farà il suo debutto a Napa con un lungo weekend alla Charles Krug Winery: qui si partirà con una cena vip, alla presenza di Andrea Bocelli e di sua moglie Veronica, i cui i vini del cantante saranno abbinati a piatti tipici californiani, seguita da un’asta di beneficienza per raccogliere fondi destinati alla Andrea Bocelli Foundation, voluta dal tenore per “aiutare le persone in difficoltà a causa di malattie, condizioni di povertà ed emarginazione sociale”. Nel weekend si terranno anche due concerti di Bocelli insieme all’Oakland Symphony. Nella cantina Charles Krug Winery verrà allestito anche un lussuoso “Bocelli Village”, con stand gastronomici che presenteranno il meglio della cucina tradizionale italiana e di Napa, oltre a degustazioni di vini di altri produttori californiani. I biglietti d’ingresso partono da 200 dollari, mentre per chi desidera partecipare alla cena charity e all’asta si parte da 3.000 dollari a persona. Bocelli ha prodotto un nuovo vino in esclusiva per l’evento di Napa: “Andrea Bocelli 2023 Sentinel Ridge Estate Cabernet Sauvignon”, creato dal celebre enologo californiano Russell Bevan. Solo bottiglie magnum, autografate dal cantante.

La gamma Bocelli1831 comprende tre referenze - Prosecco, Igt Toscana Bianco, Igt Toscana Rosso, prodotte e distribuite in Italia e all’estero da Zonin1821 - che rappresentano l’espressione delle radici della famiglia Bocelli e di quella visione, iniziata nel 1831 e tramandata nelle generazioni successive, quando la famiglia cominciò a produrre vini nella propria tenuta in Toscana.

Come 100% toscano è lo stabilimento Alpemare a Forte dei Marmi, di proprietà di Bocelli e della sua famiglia, che si conferma anche quest’anno “Best Beach Club Italia” 2025, secondo la “Guida ai migliori Beach Club d’Italia”, edizione n. 2, curata da Andrea Guolo e Tiziana Di Masi, la prima dedicata al mondo degli stabilimenti balneari. E che ha visto assegnare il primo titolo assoluto, ex aequo, ad Alpemare ed a Lido Villeggiatura, beach club del Belmond Villa Sant’Andrea a Taormina: qui, in una dimensione di lusso raffinato ma discreto, con cabine dipinte in azzurro Tiffany, tende di design e servizi esclusivi, si può pranzare o cenare sulla spiaggia per un’esperienza “pieds dans l’eau”, ordinando i piatti dell’ottimo chef Mirko Caldino (il direttore di Alpemare è Fabio Giannotti e il sommelier Stefano Giannotti), tutti rigorosamente preparati con materie prime freschissime (ovviamente pesce al primo posto) e del territorio, ed una lista vini ampia e preziosa, che spazia dal Nord al Sud del Belpaese.

Con 120 tende e due ristoranti - Alpemare e Marecalmo - lo stabilimento rappresenta un “buen retiro” ideale in Versilia, località-icona dell’estate italiana - per molte celebrities che non amano apparire e che qui trovano privacy e servizi di altissimo livello, ma anche per grandi brand del lusso che lo scelgono per i loro eventi privati: un luogo cosmopolita, ma al tempo stesso fortemente versiliese. Soggiornarvi, anche solo per un giorno, è un’esperienza esclusiva che WineNews, con il direttore Alessandro Regoli, ha vissuto, in questi giorni, in prima persona, in cui erano presenti, oltre allo stesso Andrea Bocelli, anche nomi noti della musica, del cinema e del vino.

Copyright © 2000/2025