Andreola, Docg Valdobbiadene Rive di S. Stefano E. Dry Dirupo Nazzareno Pola E. del Fondatore 2023

Nel 1984 Nazzareno Pola ha fondato l’azienda Andreola a Col San Martino nel Comune di Farra di Soligo e oggi la conduce insieme al figlio Stefano. Ad oggi possono contare su tanti appezzamenti, che insieme diventano ben 110 ettari di vigne, allevate a Glera, Bianchetta, Perera e Verdiso, per una produzione media annua di 950.000 bottiglie, declinate in un ricco portafoglio etichette di Valdobbiadene formato dalle linee “Rive” - “Mas de Fer” Rive di Soligo, “Col del Forno” Rive di Refrontolo, “26°1°” Rive di Col San Martino, “Aldaina al Mas” Rive di Guia, “Vigna Occhera” Riva di Rolle e “XXIII” Rive di San Pietro di Feletto - la linea “Stefano Pola Line” - Cartizze, Dirupo Brut, Dirupo Extra Dry, Dirupo Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore, “Sesto Senso” e “Casilir” - la linea “Bollé” e infine la linea dedicata agli Asolo. Il Valdobbiadene Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore 2023, in cima alla piramide qualitativa aziendale, è ottenuto da un uvaggio a base di Glera, Bianchetta e Perera, la cui base spumante e maturata in acciaio per sei mesi prima della presa di spuma con Metodo Charmat. Di colore giallo tenue con riflessi verdognoli, possiede spuma cremosa, ad anticipare un bagaglio olfattivo dai rimandi ai fiori di glicine e alla mela, con qualche tocco di pasticceria. In bocca il sorso è pieno e tendenzialmente fragrante, dallo sviluppo continuo e dal finale lungo, con nota ammandorlata di congedo.

