Angelo Negro, Docg Barolo del Comune di Serralunga d'Alba 2017

Il Barolo del Comune di Serralunga d’Alba 2017, che passa 38 mesi di affinamento tra rovere e bottiglia, è concentrato e fine. Al naso, netti i sentori di bacche scure, erbe e fiori spontanei, sottobosco e appena accennato il rovere in forma di spezie In bocca, il sorso è gagliardo e ben profilato, muovendosi tra un frutto fragrante e un elegante quanto deciso ricamo tannico, mentre un’aromatica e fresca nota agrumata ne ravviva ed allunga il durevole finale. Siamo nel cuore delle Langhe, tra Monte Roero e Canale. È qui che si trovano le vigne e la cantina dell’Azienda Agricola Angelo Negro e Figli: 60 ettari coltivati a vigneto, per una produzione media di 350.000 bottiglie, che privilegiano le varietà tradizionali della zona, Arneis, Favorita, Barbera, Nebbiolo, Bonarda e Brachetto. A Cascina Riveri, c’è il cuore aziendale, mentre i vigneti sono dislocati in molte fra le sottozone più importanti del territorio: Perdaudin, Gianat, Prachiosso, Sudisfà, Nicolon, Bertu, Cascina Basarin, Neive, Cascina San Vittore in Canale, Ciabot San Giorgio in Monteu Roero, e, per il Barolo, Baudana e Serralunga d’Alba. L’azienda è a gestione decisamente familiare. Il titolare Giovanni Negro, con il prezioso aiuto della moglie Marisa, organizza e pianifica, mentre i figli, Gabriele, Angelo, Emanuela e Giuseppe, si occupano rispettivamente della conduzione dei vigneti, della cantina e delle vendite.

