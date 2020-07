Annesanti, Umbria Igt Barbera Suppriscola 2018

L’azienda, a conduzione familiare, è composta da una ventina di ettari di terreno nel cuore dell’Umbria. Come quasi tutte le proprietà contadine di un tempo, che cercavano di essere autosufficienti, comprende terreni coltivati ad olivo, seminativi di cereali e legumi; e terreni vitati. Nel 2012 Francesco dà il via alla ristrutturazione della stalla per realizzare la cantina per la produzione del vino, che per lui è uno degli strumenti che possono promuovere e valorizzare l’arte, la storia, le tradizioni e il senso di appartenenza a un territorio unico come la Valnerina. Partendo da questi presupposti, tutto il suo lavoro è improntato a una creatività ancorata a sane tradizioni; quindi sperimenta, con attenzione agli equilibri naturali e ricorrendo ai principi della biodinamica; usa uve diverse e insolite per il territorio: Grechetto, Malvasia, Trebbiano Toscano e Spoletino, Pecorino, Barbera, Merlot, Sangiovese, Pinot Nero; ricorre alla vinificazione in anfora. Il Suppriscola 2018 ha un bel colore rosso porpora con un bouquet composito dove sensazioni floreali di viola si uniscono a quelle di frutti di bosco come ribes e mirtillo, insieme a note di susina matura e cenni vegetali di erbe aromatiche come timo. Piacevole l’ingresso in bocca di buon volume, con una freschezza ben definita dell’acidità, che regala una bevibilità gradevole e prolungata. Il finale ritrova le sensazioni fruttate ben definite e prolungate.

(Leonardo Romanelli)

