Antica Fratta, Docg Franciacorta Brut Rosé Essence 2019

La tenuta Fratta a Monticelli Brusati compare nei documenti durante l'Ottocento, con il passaggio di proprietà a Luigi Rossetti nel 1866: l'intenzione del ricco commerciante di origine triestina è di ristrutturarne gli edifici e aggiungerci uno stabilimento enologico, e questo segna un destino che Franco Ziliani coglie, decidendo di salvarla dallo stato di abbandono in cui si trovava dopo diversi passaggi di proprietà e qualche decennio di uso diverso dal quale era stata pensata. Nel 1979 Franco Ziliani compra dunque la tenuta e fonda la cantina Antica Fratta, con l'idea di trasformarla in una “boutique winery”, che rappresenti l'essenza di Franciacorta. I trentasette ettari a vigneto dell'azienda ospitano solamente piante di Pinot Nero e Chardonnay (per una produzione annua intorno alle 300.000 bottiglie), che confluiscono in 7 etichette tutte nominate - appunto - Essence: a parte la Cuvée Real - spumante di prima fascia in prevalenza Chardonnay, che sosta 24 mesi sui lieviti - e la Quintessence, punta di eccellenza della cantina, con i suoi 60 mesi di sosta sui lieviti, sempre a prevalenza Chardonnay. Nel Brut Rosé Essence, invece, lo Chardonnay condivide il palco al 50% con il Pinot Nero. Dopo 42 mesi sui lieviti, il millesimo 2019 profuma di piccoli frutti di bosco, piccola pasticceria e un tocco di canfora: in bocca è cremoso, fresco e ammandorlato, dal deciso sapore fruttato e un finale minerale.

