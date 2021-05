Antolini, Docg Amarone della Valpolicella Classico Ca' Coato 2016

La cantina Antolini è una realtà vitivinicola situata nel cuore della Valpolicella e dal 1992 è condotta dai fratelli Pier Paolo e Stefano Antolini, prima come conferitori di uve e poi, dal 2000, come produttori in proprio. I vigneti si trovano ad un’altitudine compresa tra i 150 e i 350 metri e coprono una superficie totale di circa 9 ettari, divisi in tre appezzamenti, Moròpio su suolo argillo-tufaceo, Ca’ Coato (argillo-calcareo) e l’ultimo arrivato Persegà. Quelli che crescono sulle colline di Marano sono allevati a pergola veronese, mentre quello nel comune di Negrar è allevato a Guyot, con molti filari piantati sulle “marogne”, caratteristici muretti a secco che formano i tipici terrazzamenti che contraddistinguono l’areale. La particolare composizione dei terreni insieme all’elevata escursione termica presente in questa porzione del veronese, fanno sì che i vini ottenuti siano reattivi e succosi, dalla cifra stilistica classicheggiante e lontani dagli Amarone tutta intensità e potenza. Stile che deriva anche dalla scelta di Pier Paolo di non fare uso di coadiuvanti enlogici in cantina. L’Amarone Classico Ca’ Coato 2016 è di un rosso vivo scuro, che profuma di amarena e tabacco, lasciando poi spazio a note di sottobosco, viola e cenni di foglia di pomodoro; il sorso s'introduce subito dolce di viola, ben supportata dalla freschezza della salvia e da lievi note speziate. Gustoso, succoso e aderente è buono davvero.

