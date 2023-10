Antonella Corda, Isola dei Nuraghi Igt Vermentino Ziru 2020

Amore e rispetto per la terra, attenzione verso la sostenibilità, un gran lavoro in vigna e in cantina improntato a produrre vini di estrema qualità, questi sono gli elementi che caratterizzano il sogno di Antonella Corda, giovane enologa che dal 2010 guida l’azienda di famiglia, che poggia su 15 ettari di vigneti, in prevalenza situati nel Comune di Serdiana, in provincia di Cagliari. Un sogno che ha fatto di questa cantina una delle più interessanti realtà vitivinicole emergenti nel nostro Paese, come confermato dalla qualità di questo vino, reso particolare da un sapiente affinamento in anfora. Ziru si presenta al calice con una veste color giallo paglierino con riflessi dorati e si caratterizza per un naso intenso ed elegante, con affascinanti note di macchia mediterranea, salvia, rosmarino, vivaci note di scorza di pompelmo e mela verde, eleganti sentori floreali, di ginestra e, ancora, albicocca e pesca, con un accenno di note tropicali. L’ingresso in bocca è freschissimo, morbido ma anche di carattere, per un vino che esprime grande equilibrio ed eleganza. Al palato si percepisce una bella nota amaricante di scorza di limone ben integrata con note floreali e di macchia mediterranea, per una complessità che conferma le sensazioni percepite al naso. Il finale è lungo, fresco, su note agrumate e di mandorla. Perfetto in abbinamento con piatti di pesce, dai crudi ai primi, fino alla grigliata.

(Paolo Lauria)

