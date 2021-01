Apollonio, Salento Igp Negroamaro Il 150 2019

Affinato semplicemente in acciaio per tre mesi, il Negroamaro Il 150 2019 di Apollonio, esprime tutte le caratteristiche di uno dei vitigni principe del Salento enoico, restituendo un vino di bella energia e dalla espressività aromatica generosa, con un’interpretazione schietta e coerente. Alla vista si presenta con un colore rosso cangiante tra il rubino e il violaceo. I suoi profumi spaziano da cenni di fragola e rosa a tocchi di pepe e liquirizia. In bocca, il sorso è tendenzialmente fragrante, con tannini saporiti e compatti a rivelare una struttura robusta non priva di vivacità e ritmo, che ne amplifica la piacevolezza di beva. La storia della casa vinicola Apollonio è la storia di un’azienda che ha meritato il titolo di “Impresa Storica d’Italia”, a sancire un ruolo fondamentale nello scenario enologico pugliese. Una storia riempita da quattro generazioni di vignaioli, aperta da Noè Apollonio nel 1870, che contribuì allo sviluppo del vino salentino, nei primi decenni del ‘900 considerato esclusivamente come taglio per le partite dei vini destinate al Nord Italia. Ma è negli anni ’70 del secolo scorso, che Apollonio compie il passaggio decisivo, imbottigliando vini con il proprio marchio. Oggi è il turno di Massimiliano e Marcello Apollonio che guidano una realtà ormai solida e significativa: circa 100 ettari di vigneto e una produzione complessiva intorno ad 1.500.000 bottiglie.

