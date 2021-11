Apollonio, Salento Igp Spumante Brut Verdeca Il Mamaà

Il percorso di Apollonio ha meritato il titolo di “Impresa Storica d’Italia”, a sancire un ruolo fondamentale nello scenario enologico della Puglia, sempre più in fermento, specie nel recente passato. Una storia, questa, riempita dal lavoro e dalle intuizioni di quattro generazioni di vignaioli, aperta da Noè Apollonio nel 1870, che contribuì allo sviluppo del vino salentino nei primi decenni del secolo scorso, quando era considerato esclusivamente come taglio per le partite dei vini destinate al Nord Italia. Nei primi anni '70 l'azienda compie il passaggio decisivo, imbottigliando vini con il proprio marchio e diventando una delle prime realtà ad abbracciare l’intera filiera operanti in Puglia. Oggi è il turno di Massimiliano e Marcello Apollonio, che guidano una realtà ormai consolidata di circa 100 ettari di vigneto e una produzione complessiva intorno ad 1.500.000 bottiglie. Fra i diversi vitigni allevati, c'è la Verdeca, fra i vitigni più coltivati in Puglia e di recente riscoperto in versione pura anche da Apollonio, che lo vinifica in due versioni: secca e spumantizzata. Mentre la prima sottolinea la polposità e la tipica nota ammandorlata del vitigno, la bollicina ne esalta il carattere floreale al naso e quello agrumato al sorso. Bergamotto - buccia compresa, camomilla e melissa accompagnano il sapore sapido e lievemente amaro verso una chiusura dolce di melone bianco e vaniglia.

