Argiano, Docg Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020

Il Brunello di Montalcino Vigna del Suolo 2020, ottenuto dalle uve dell’omonimo vigneto e affinato per 30 mesi in legno grande, profuma di frutti di bosco, rosa, melograno, liquirizia, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è di buon corpo restando tendenzialmente agile e fragrante e sviluppandosi avvolgente e continuo, per terminare in un finale persistente e ancora su toni fruttati. Argiano è una tenuta che si trova nel quadrante sud-orientale di Montalcino. Firma storica del Brunello, capace di imporre le sue etichette nel novero dell’eccellenza assoluta dell’areale quando era in mano prima ad Alberto Marone Cinzano (giunto a Montalcino nel 1973) e poi a sua figlia Noemi Marone Cinzano. Dal 2013, è passata nelle disponibilità dell’imprenditore brasiliano André Santos Esteves, nella “rich list” di Forbes, con la sua Leblon Investiments, seguendo il destino di molte realtà vitivinicole della Toscana enoica. Con 60 ettari a vigneto in biologico, per una produzione complessiva di 300.000 bottiglie, soprattutto nel recente passato - grazie ad una massiccia ristrutturazione aziendale incentrata su un team di giovani professionisti, molto vicina ad una vera e propria rivoluzione - ha consolidato la sua immagine e sembra aver rinverdito i fasti di un tempo, proponendo vini dall’affidabile costanza qualitativa e dall’impronta stilistica centrata, capaci anche di raggiungere l’eccellenza assoluta.

