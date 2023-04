Argiolas, Doc Cannonau di Sardegna Rosato Arjola 2022

È un rosato che richiama i colori della pernice, disegnata in etichetta, e che richiama nel nome il luogo che questo uccello usa frequentare in cerca di cibo: l’aia - detta arjola e pronunciata argiolas in sardo - dei casolari, quando ospita il raccolto dei campi e quindi le cariossidi di grano di cui va appunto ghiotta la pernice. C’è quindi tutto un gioco cromatico e di assonanze che lega questo vino alla quotidianità agricola della cantina e al suo vitigno principe, il Cannonau, che in questo caso viene vinificato in rosa dalle uve del vigneto Sa Tanca, che si trova a circa 300 metri di altezza sulle colline della Trexenda (siamo nella Sardegna meridionale, a 50 chilometri a nord di Cagliari, a metà strada precisa fra la costa orientale e quella occidentale). La crio-macerazione iniziale e la fermentazione a 18 gradi crea un vino spensierato, che profuma di glicine e fiori di acacia, piccoli frutti rossi e un tocco balsamico di mirto; in bocca si aggiunge il sapore di caramella alla ciliegia, che si imprime sapido sulla lingua e porta verso un finale leggermente agrumato. Oltre al Cannonau, Argiolas coltiva anche Vermentino, Nuragus, Nasco, Monica, Carignano e Bovale, distribuiti su 250 ettari di vigna da cui produce una media di 2,5 milioni di bottiglie l’anno. Fra le maggiori realtà vitivinicole dell’isola, nata nel 1938 è oggi condotta dalla terza generazione: attentissima agli sprechi e fieramente sarda.

