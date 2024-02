Argiolas, Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2019

Dalla Tenuta Turriga, sita su una altura a 230 m.s.l.m. di suoli calcarei e rocciosi, e dall’attenta cura dell’enologo Mariano Murru, allievo di Giacomo Tachis, nasce l’omonimo vino, il più iconico di Argiolas, testimonianza dell’amore e della dedizione di questa famiglia verso questa terra. Il Turriga, voluto nel 1988 dalla famiglia Argiolas e da Giacomo Tachis, è un vino capace di sposare insieme le uve di questo territorio con uno spirito innovativo e, allo stesso tempo, di esprimere eleganza, equilibrio e potenza. Assemblaggio di uve a maggioranza Cannonau, dopo un lungo affinamento (di quasi 2 anni in barriques nuove di rovere francese e di oltre un anno in bottiglia), questo vino si palesa nel bicchiere con uno splendido colore rosso rubino, profondo ma brillante. Al naso il Turriga esprime eleganza e complessità straordinarie, con una bella nota di ciliegia matura e ampi sentori floreali, di spezie dolci e, ancora, liquirizia e fresche note balsamiche. L’ingresso al palato è fresco, con un tannino di carattere, elegante e ben integrato, in perfetto equilibrio con una morbidezza avvolgente. Anche in bocca si conferma complessissimo, con prevalenti note di frutti rossa, melagrana e liquirizia. Il finale, caldo, lungo ed elegante è su piacevoli note di liquirizia e scorza di pompelmo rosa. Perfetto in abbinamento con cinghiale, selvaggina, carni speziate ma anche con il pecorino sardo stagionato.

(Paolo Lauria)

