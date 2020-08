Armand Rousseau, Aoc Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St. Jacques 2008

Col passare degli anni, il blasone di questa celebre e celebrata cantina non è solo rimasto elevato ma si è addirittura impennato. Vini ormai quasi introvabili, purtroppo, se non a prezzi da capogiro che quasi più nessuno tra i “comuni mortali” può permettersi. Fatto noto a queste latitudini e destino comune ad una manciata di Domaine che in Cotê d’Or sono diventati semplicemente un miraggio. Domaine Armand Rousseau si trova nel comune di Gevrey-Chambertin, dove nel tempo ha acquisito i suoi tredici ettari a Pinot Nero, in alcune parcelle straordinarie tra cui nei Grand Cru Chambertin, Chambertin-Clos de Bèze, Charmes-Chambertin, Clos de La Roche, Mazy-Chambertin, Ruchottes-Chambertin. Per non dire dei vigneti Premier Cru, tra cui, appunto, lo Gevrey-Chambertin Clos Saint-Jacques, 2 ettari da cui proviene il vino oggetto del nostro assaggio. La versione 2008, che arriva da un’annata buona ma non buonissima e che ha premiato soprattutto le vendemmie tardive, è un vino integro, benché probabilmente da bersi subito. Forse non monumentale nella complessità aromatica, ha naso dal ricamo di lamponi e piccoli frutti rossi maturi, che torna anche nell’attacco al palato, proseguendo su cenni “indiani”, con un succedersi di spezie e qualche cenno terroso. Trama leggiadra ma non ossuta, in bocca è forse un filo carica a centro sorso, ma di beva inarrestabile e golosa.

(Franco Pallini)

