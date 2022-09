Arnaldo Caprai, Doc Montefalco Rosso Vigna Flaminia Maremmana 2019

Prodotto per la prima volta con l’annata 2007, il Montefalco Rosso Vigna Flaminia Maremmana affina per 14 mesi in legno piccolo. Il suo nome rimanda ai vigneti coltivati lungo un antico diverticolo della Via Flaminia - via Romana - che dalla campagna umbra guardava verso la Maremma e che oggi solca come sentiero i cinque ettari da cui arrivano le uve di questo Montefalco Rosso. La versione 2019 profuma di erbe e fiori di campo, frutti rossi fragranti con tocchi speziati e di sottobosco a rifinitura. In bocca, il sorso attacca dolce per poi creare un bel contrasto con i tannini vivi e saporiti che ne conducono lo sviluppo, fino ad un finale ampio e ben profilato. Non serve certo ripetere quanto Marco Caprai sia stato determinante per l’esplosione del Sagrantino e come abbia avuto un ruolo centrale nella “costruzione” del territorio di Montefalco. Un impegno duplice, dunque, da un lato volto alla valorizzazione di tutto un territorio e, dall’altro, al rilancio costante e continuo di innumerevoli sfide, produttive, stilistiche e umane, per la sua azienda, fondata dal padre Arnaldo nella prima metà degli anni ‘70, e che, forte di 136 ettari a vigneto per una produzione di 1.000.000 bottiglie, è saldamente protagonista dell’enologia italica. Un lavoro di oltre trenta anni e che, peraltro, non smette mai di colpire e di rinnovarsi con vigore, mettendo, come si suol dire, l’asticella sempre più in alto.

(fp)

