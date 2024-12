Arnaldo Caprai, Docg Montefalco Sagrantino 25 anni 2020

Un vino che ha fatto letteralmente la storia recente e di successo del Sagrantino di Montefalco. Con lo spirito della sfida ma anche con l’ebbrezza della scoperta, Il Sagrantino 25 anni della Cantina Arnaldo Caprai è nato con l’obbiettivo di porsi come l’oltre del Sagrantino, sintetizzando un percorso di ricerca e di lavoro speciale su una delle varietà più affascinati del Centro Italia. Prodotto per la prima volta con l’annata 1993, per celebrare il 25° anniversario dell’azienda con sede a Montefalco, da allora conserva questo nome insieme alla propria cifra stilistica e al suo inconfondibile carattere. La versione 2020, maturata per 24 mesi in barrique, propone profumi scintillanti per intensità e definizione, che rimandano ai frutti rossi, alle spezie e alla resina di pino. In bocca il tannino è ben scandito, rendendo il sorso avvolgente, articolato e cremoso, fino ad un finale ampio e dai rimandi alla liquirizia. Marco Caprai è stato determinante per l’esplosione del Sagrantino e per la “costruzione” del territorio di Montefalco. Un impegno duplice, da un lato volto alla valorizzazione di tutto un territorio e, dall’altro, al rilancio di innumerevoli sfide, produttive, stilistiche e umane, per la sua azienda - fondata dal padre Arnaldo nella prima metà degli anni Settanta - e che, forte di 160 ettari a vigneto per una produzione media di 1.000.000 bottiglie, è saldamente protagonista dell’enologia italica.

