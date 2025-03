Arnaldo Caprai, Docg Montefalco Sagrantino 25 Anni 2021

Montefalco 25 Anni è il vino simbolo della cantina umbra, che nei suoi 54 anni di attività ha fatto riscoprire al mondo il Sagrantino: vitigno autoctono umbro, è conosciuto secondo alcune fonti fin dall’epoca romana e caratterizzato da struttura, spiccata tannicità, equilibrio e longevità. Tutti tratti distintivi presenti nel Montefalco 25 Anni, etichetta identitaria della cantina e nata nel 1993 per celebrare i 25 dalla fondazione dell’azienda. Fondata da Arnaldo Caprai nel 1971, l’azienda gestita oggi dal figlio Marco conta su 160 ettari vitati, su una produzione di circa 900mila bottiglie e su un giro d’affari superiore ai sette milioni. Proprio a Marco è stata riconosciuta la capacità di aver fatto brillare sulla scena internazionale il Sagrantino (a lungo oscurato dalla vicina produzione toscana), anche grazie alla collaborazione con il celebre enologo Michel Rolland. Montefalco 25 Anni affina per due anni in barrique di rovere francese, seguiti da una maturazione di almeno otto mesi in bottiglia. Di color rosso rubino, il 25 Anni sprigiona una sinfonia di note fruttate dall’amarena, alla visciola fino alla prugna e alla mora, per poi aprirsi a sensazioni di china, cannella, chiodi di garofano, pepe liquerizia e cacao. Al sorso è avvolgente, setoso e dalla lunga persistenza, ideale in abbinamento con una Fiorentina, con arrosti e pietanze a base di tartufo. Si presta a un prolungato affinamento.

(Cinzia Meoni)

