Arnaldo Caprai, Umbria Igt Bianco Cuvée Secrète 2020

Non puoi dire “Sagrantino” senza pensare “Caprai”. Con Arnaldo prima, imprenditore tessile che ha sognato e poi trovato quella terra, e con suo figlio Marco poi, che ha ereditato quel sogno vent'anni dopo, l'azienda ha contribuito con grande sforzo a far conoscere al mondo questo vitigno autoctono umbro. Le risorse impiegate sono state le più moderne, sia in campo agronomico che enologico, e hanno coinvolto anche Istituti di Ricerca, come i Vivai Rauscedo e l'Università di Milano. Una volta conosciuto e valorizzato il vitigno principe di Montefalco, Marco non si è fermato e oggi continua a lavorare fra campagna e cantina, per minimizzare gli sprechi e massimizzare la sostenibilità della sua azienda a tutto tondo. Sono circa 150 gli ettari di proprietà, di cui 136 quelli vitati, principalmente dedicati al Sagrantino, ma anche al Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon e al Grechetto, Chardonnay e Sauvignon Blanc. Con i vitigni bianchi dal 2012 si compone la cuvée segreta: ogni anno, a partire dal Grechetto, si uniscono diverse uve - in percentuali differenti a seconda del risultato ottenuto in vendemmia, si affinano in barriques e si imbottigliano con tappo Stelvin. Il risultato è un vino intensamente profumato di vaniglia, pesca, cedro, camomilla e fieno e pietrafocaia: il sorso è morbido, senza eccessi, e minerale; si diffonde ricco in bocca, leggermente amaro e pepato, chiudendo dolce e agrumato.

