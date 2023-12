Arnaldo Caprai, Umbria Igt Bianco Cuvée Secrète 2022

La Cuvée Secrète prodotta dalla cantina con sede a Bevagna nasce da un percorso di ricerca dell’eccellenza, ma anche da una scommessa: quella di confrontarsi con altri territori e cercare di elevare alla massima potenza il matrimonio tra vitigni a bacca bianca locali e internazionali. Così, dal 2012 ha visto la luce la Cuvéè Secrète: ogni anno, a partire dal Grechetto, si uniscono altre uve a bacca bianca tipiche di Montefalco e non e, appunto, “segrete” perché non dichiarate in etichetta, selezionate tra quelle che meglio esprimono le potenzialità dell’annata. Il vino poi affina 6 mesi in barrique e almeno 4 mesi in bottiglia prima della sua uscita. La versione 2022 profuma di anice, agrumi, vaniglia, miele, e note mentolate a chiudere il cerchio. In bocca il sorso è rotondo e al tempo stesso fragrante e appena sapido, dalla lunga persistenza del finale, ancora su ritorni mentolati. L’impegno duplice di Marco Caprai, da un lato volto alla valorizzazione di tutto un territorio e, dall’altro, al rilancio costante di innumerevoli sfide, produttive, stilistiche e umane, ha ormai consolidato la sua cantina tra i top player enoici del Bel Paese. Fondata dal padre Arnaldo nella prima metà degli anni Settanta del secolo scorso, oggi conta su 186 ettari a vigneto per una produzione di 1.000.000 bottiglie e non smette mai di rinnovarsi, mettendo, come si suol dire, l’asticella sempre più in alto.

(fp)

Copyright © 2000/2023